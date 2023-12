CT Algeria: "Bennacer? Se gioca con il Milan può giocare anche contro il Burundi o l'Angola"

Il commissario tecnico della nazionale algerina Djamel Belmadi, nel corso di una conferenza stampa, si è così espresso sugli obiettivi della sua nazionale e sulla convocazione di Bennacer: "Non siamo i favoriti, viste le ultime prestazioni, ma venderemo cara la pelle e puntiamo ad arrivare il più lontano possibile. Alcuni dei giocatori presenti hanno esperienza. Alcuni sono alla Coppa d'Africa numero 4, 5 o 6, è una buona carriera internazionale. Houssem Aouar è ​​guarito, ho buoni contatti con il suo club e con lui. Ismael Bennacer sta giocando con il suo club, può farlo con la nazionale. Se gioca con il Milan penso che possa giocare contro il Burundi o l'Angola".

GLI IMPEGNI DI BENNACER

Ismael Bennacer è stato convocato dall'Algeria per la Coppa d'Africa, che si disputerà nel mese di gennaio. La nazionale nordafricana non ha neanche dato il benestare per lasciare il centrocampista a disposizione di Pioli almeno fino all'impegno di Coppa Italia con il Cagliari: così con il Sassuolo è stata l'ultima partita di Bennacer con il Milan almeno fino a metà gennaio. Il girone si concluderà infatti il 23 del primo mese dell'anno e se l'Algeria dovesse essere eliminata, il numero 4 tornerebbe a Milanello.

L'Algeria incontrerà nel girone Angola, Burkina Faso e Mauritania. L'esordio è in programma il 15 gennaio alle 21 contro l'Angola; seguirà l'impegno del 20 alle 15 contro il Burkina Faso; infine il 23 alle alle 21 contro la Mauritania. Gli ottavi di finale si giocheranno dal 28 al 30 gennaio; i quarti di finale dal 2 al 3 febbraio; le semifinali il 7 febbraio; infine le finali saranno tra il 10 e l'11 febbraio.