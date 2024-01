Ct Algeria su Bennacer: "Sta meglio, ma non sappiamo ancora se sarà disponibile per la prossima partita"

vedi letture

Ismael Bennacer non ha giocato oggi con la sua Algeria contro il Burkina Faso a causa di un problema muscolare rimediato nell'allenamento della vigilia di ieri. Il centrocampista del Milan non è andato nemmeno in panchina, ma ha assistito al match dalla tribuna dei suoi compagni di squadra che hanno pareggiato 2-2.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, il ct algerino Djamel Belmadi ha parlato così del problema fisico di Bennacer: "Ismaïl Bennacer ieri ha avvertito un problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo oggi. È stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica, i cui risultati rimangono riservati. Sta meglio, ma non sappiamo ancora se sarà disponibile per la prossima partita".