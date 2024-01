CT Argentina: "L'Inter, la Fiorentina e il Milan sono le squadre che mi piacciono di più per il tipo di calcio offensivo che esprimono"

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, che si sofferma sui talenti dell'Albiceleste presenti nel campionato italiano, compreso Lautaro Martinez: "Anche a lui voglio bene come a un fratello. È eccezionale e al Mondiale, nonostante non stesse bene, ha giocato sempre. All’Inter è considerato una bandiera e senza Dzeko e Lukaku è diventato ancora più leader. È da Pallone d’oro? Nella classifica dei primi 30 c'è. Prima o poi...".

Quanto merito dà al suo ex compagno Inzaghi per la crescita del Toro?

"Simone è bravo. Non lo dico perché è un amico o perché da calciatore pensava al gruppo prima che a se stesso. Si vedeva che sarebbe diventato un tecnico in gamba: già allora studiava il calcio, si documentava sugli avversari e non lasciava niente al caso. La sua Inter, insieme alla Fiorentina e al Milan, è la squadra che mi piace di più per il tipo di calcio offensivo che esprime. Stavolta però tiferò Lazio".