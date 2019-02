Ct azzurre a Collovati "Primitivo"

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Fulvio Collovati, campione del mondo di Spagna '82, nega in tv con toni forti la possibilità che ci sia competenza tecnica delle donne del calcio ("non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco") e la moglie Caterina, apprezzata opinionista, gli dà ragione: subito scatta il dibattito social, con comprensibile coda polemica. L'Ansa ne parla con la massima esponente del movimento calcistico femminile in Italia, Milena Bertolini, ct delle azzurre qualificate alla fase finale dei prossimi campionati Mondiali. "Un'uscita così la associo ad una mentalità primitiva - argomenta Bertolini - Un po' come nelle nelle migrazioni barbariche quando le donne avevano come unico compito contenere le vivande. Qualche anno però è passato, hanno inventato il frigorifero nel frattempo ma come mentalità c'è ancora chi è rimasto là. La tattica? Ma la competenza non ha sesso. Secondo me fare una affermazione del genere significa anche avere un po' di paura a confrontarsi con una donna".