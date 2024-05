CT Belgio su De Ketelaere: "Veniva da una stagione difficile in cui ha giocato poco, senza mai trovare la giusta costanza”

Su La Gazzetta dello Sport ha parlato il commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco, iniziando da una considerazione su Lukaku: “La sua è stata una stagione all’inizio molto complicata. Alla Roma è arrivato a campionato iniziato dopo una preparazione in cui non sapevo cosa ne sarebbe stato di lui. Ero contentissimo quando ho saputo che sarebbe tornato in Italia e a Roma è stato protagonista. Quando prendi un attaccante come lui le aspettative sono sempre molto alte, ma Lukaku sa gestire le pressioni con una tranquillità incredibile”.

Su De Katelaere: “Se mi ha stupito cosa sta facendo a Bergamo? Si e no, perché so di quello che è capace Charles, anche se veniva da una stagione difficile in cui ha giocato poco, senza mai trovare la giusta costanza”.

Sul match della Fiorentina contro il Bruges: “Sono una squadra che ha cambiato allenatore da poco. Giocavano bene anche prima ma ora vincono tutte le partite. Il Bruges ha talento nei singoli e un impianto solido: sarà uno scontro spettacolare”.

Sulle voci che lo vedono tra i candidati per la panchina del Milan: “Non commento le voci di mercato perché sono troppe, non saprei dove cominciare e dove finire”.