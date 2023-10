Ct Malta Marcolini, 'l'Italia è più forte delle difficoltà

(ANSA) - BARI, 13 OTT - "E' un colpo duro da digerire. La Nazionale italiana di fronte a qualcosa di difficile, reagisce e dà il suo meglio. Come per i Mondiali o per gli Europei, vinti in momenti particolari. Dal punto di vista caratteriale la squadra azzurra darà una grande risposta": così il tecnico della nazionale di Malta, Michele Marcolini, ha commentato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Italia al San Nicola, il coinvolgimento di Tonali e Zaniolo nell'inchiesta sulle scommesse. "Ci presentiamo con qualche assenza importante - ha aggiunto in merito alla sfida di domani - con Borg squalificato, Jones e Touma infortunati. Teddy Touma ha mandato un messaggio video alla squadra per far sentire la sua vicinanza". Sul cammino della sua formazione, Marcolini, ha puntualizzato che si tratta di: "un girone difficilissimo. Affronteremo l'Italia, un squadra straordinariamente forte ma sono abituato come allenatore a guardare chi è presente. La mia squadra è uscita vincente dalle amichevoli con Lussemburgo e Gibilterra.

Ci piacerebbe finire il gruppo conquistando almeno un punto, traguardo che per noi sarebbe di grande prestigio". Una battuta sull'amarcord legato al ritorno a Bari, dove Marcolini, da giocatore, esplose calcisticamente con Eugenio Fascetti. "Bari mi ha aiutato molto dal punto di vista umano e professionale. Domani qui sarà una emozione, una delle più grandi vissute nella carriera. Vedere il San Nicola pieno sarà straordinario. Di quel Bari - ha concluso - ho perso tre amici (scomparsi prematuramente): Mancini, Mazinga e Ingesson. Sono contento di ricordare questi tre ragazzi che hanno difeso al massimo i colori del Bari in giro per l'Italia". (ANSA).