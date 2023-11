Ct Nigeria: "Chukwueze e Osimhen non saranno convocati durante la prossima sosta"

vedi letture

Intervenuto a Tv Play, il ct della Nigeria ha parlato così della situazione infortunati in nazionale: "Chukwueze e Osimhen non saranno convocati durante la prossima sosta, vogliamo evitare qualsiasi rischio. Mi è dispiaciuto tantissimo per i loro infortuni: i club pagano i calciatori e noi collaboriamo costantemente con loro".