Ct Spagna De la Fuente: "Chiedo scusa per aver applaudito Rubiales"

(ANSA) - MADRID, 01 SET - "Sono stato criticato per aver applaudito Rubiales all'assemblea, tutte critiche giustificate e meritate. Chiedo scusa perchè si tratta di fatti ingiustificabili: sono stato e sempre sarò a favore dell'uguaglianza e del rispetto". Lo ha detto il ct della nazionale spagnola Luis de la Fuente, parlando del caso Rubiales, durante la presentazione della lista dei convocati per le prossime partite della 'Roja' contro la Georgia e Cipro. "Ho commesso un errore imperdonabile: se tornassi indietro non lo rifarei, però credo che non debba dimettermi.

Tutti - ha aggiunto - dobbiamo migliorare sul fronte dell'uguaglianza, io per primo". Poi, tornando all'assemblea, spiega che tutti i presenti "erano preparati a ascoltare le dimissioni di Rubiales, poi però "è arrivata la grande sorpresa". "Quando ho ascoltato il suo discorso difficile da digerire sono rimasto di sasso, in una situazione complicata, di stress mai vissuta prima, e non sono stato capace di reagire e di controllare le mie emozioni". (ANSA).