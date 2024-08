Ct Spagna: "Morata? Non lo convoco solo perché non sta bene"

Luis De la Fuente, ct della Spagna, ha commentato così la decisione di non convocare Alvaro Morata per i prossimi impegni contro Serbia e Svizzera: "Alvaro non c’è ma è come se ci fosse, Alvaro c’è sempre. Alvaro dà tantissimo alla nazionale, che sia qui con noi o meno. Gli auguro il meglio e ciò che desidero è che sia felice, dove vuole lui. Chiaro che sono contento per il ritorno di Dani Olmo: io vorrei che tutti i nazionali giocassero in Liga per un motivo molto semplice, sono fortissimi e la loro presenza aumenta il valore del nostro campionato. Poi chiaro, ognuno è libero di fare ciò che è meglio per lui.

Io con Alvaro parlo tantissimo e lo vedo sempre legatissimo alla nazionale. Sa che con noi ha le porte apertissime per qualsiasi cosa, e ovviamente e soprattutto per giocare a calcio. Sapete benissimo che considero Alvaro un valore fondamentale per la nostra squadra in termini di gioco e di convivenza del gruppo. Non viene perché non sta bene fisicamente, nulla di più" riporta gazzetta.it.

Ricordiamo che l'attaccante del Milan era stato squalificato per un turno dalla UEFA per i cori considerati inappropriati su Gibilterra durante la festa per la vittoria della Spagna agli Europei in Germania, ottenuta in finale contro l'Inghilterra. Oltre a Morata, una giornata di squalifica anche per Rodri.