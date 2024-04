CT Venezuela: "Daniel Maldini per il momento preferisce aspettare l'Italia"

È ormai qualche settimana che si parla di Daniel Maldini e del suo futuro in nazionale. Il figlio d'arte, infatti, può scegliere anche di giocare col Venezuela, visto il legame sanguigno col Paese sudamericano per via della madre, appunto venezuelana. Il fantasista del Monza ne ha parlato anche recentemente, mentre Tuttomercatoweb.com lo ha chiesto - in esclusiva - direttamente al commissario tecnico della Vinotinto, Fernando Batista: “Sì, ci ho parlato. Sia con lui che con Paolo, suo padre. Sappiamo che ha la possibilità di giocare con noi per via di sua madre, che è venezuelana. L’abbiamo invitato a partecipare a uno stage e al Preolimpico che si è disputato poco fa in Venezuela con l’Under 23. Daniel mi ha ringraziato fortemente, ma mi ha detto che per il momento preferisce proseguire così, vuole vedere se riesce a giocare con l’Italia."

Poi ha proseguito: "Noi ci abbiamo provato, io ho parlato sia col padre che con lui per invitarlo a giocare. Per il momento ha apprezzato molto, ma vuole aspettare e capire se riuscirà a giocare un giorno con l’Italia, e uno lo deve rispettare. Però, se un giorno volesse ripensarci e giocare per il Venezuela, le porte sono sempre aperte. Siamo rimasti in ottimi rapporti sia con Daniel che con Paolo, se dovremo riparlarne, lo faremo”.

E pensa di ricontattarlo in futuro?

“Come ho detto, le porte rimangono aperte. L’ho fatto presente anche a Daniel. Ora ha preso la decisione di aspettare l’Italia e lo rispetto, ma la Vinotinto rimane disponibile e ripeto, se dovremo riparlarne lo faremo. Da parte nostra, l’intento c’è. Lui al momento ci ha detto di no e rispettiamo la sua scelta”.