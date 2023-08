Cucchi: "A parte il Milan tutte le big sono in ritardo sul mercato"

vedi letture

Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai, si è così espresso a Radio Kiss Kiss Napoli sulla Serie A: "Il mercato in ritardo? Non riguarda soltanto il Napoli, credo che a parte il Milan tutte le altre squadre siano in ritardo, dall'Inter alla Juventus. Il motivo credo sia legato ai pochi soldi che ci sono, alla necessità di cercare calciatori bravi ma non costosi. E secondo me in questo discorso c'entra molto anche la spropositata ricchezza dell'Arabia Saudita.

Il Napoli comunque ha già di suo capisaldi importanti, tra questi Osimhen e Kvaratskhelia su tutti. Il fatto che Osimhen abbia deciso di rimanere al Napoli deve essere considerato un fatto positivo, è raro di questi tempi trovare a calciatori che rinuncino ai soldi per l'affetto della piazza e il progetto tecnico azzurro".