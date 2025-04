Cucchi: "Ancelotti lo vedrei benissimo al Milan e alla Roma, ma..."

Nella giornata di ieri, la redazione di Sky Sports, direttamente dall'Inghilterra, ha riportato un'indiscrezione sul futuro di Carlo Ancelotti che sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid dopo la finale di Copa del Rey senza portare a termine la stagione (leggi qui). Questa notizia, che ha rimbalzato in ogni angolo del pianeta, ha dato luogo a diverse suggestioni su quale potrebbe essere la prossima destinazione di uno degli allenatori più leggendari di sempre. Questo il parere di alcuni opinionisti intervenuti su TMW Radio che hanno coinvolto in questi discorsi anche il Milan.

Daniele Garbo: "So che il Brasile lo sta tentando, lui sarebbe più propenso a venire in Italia e le squadre che lo possono tentare sono Milan e Roma. Come ct per l'Italia, non in Brasile. Però so che lui vorrebbe tornare in Italia e la Roma gli piacerebbe".

Riccardo Cucchi: "Magari tornasse in Italia, adoro l'uomo e il professionista. Ha bisogno di una squadra che gli dia delle garanzie però. È capace di far tesoro di qualsiasi contenuto tecnico, ma ha bisogno di una squadra. Per la sua storia lo vedrei benissimo al Milan e alla Roma, ma dovrebbe avere un organico competitivo".

Simone Braglia: "Per me può dare ancora tanto e il Milan, tra Allegri e Ancelotti sarebbe una bella battaglia"