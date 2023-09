Cucchi: "Nessuna squadra, al momento, sembra in grado di dominare il campionato"

Riccardo Cucchi, giornalista, si è così espresso su Facebook commentando la Serie A: Dopo 5 vittorie consecutive, cade l'Inter. Impresa del Sassuolo pochi giorni dopo il successo contro la Juventus. Una sconfitta che consente al Milan, vittorioso sul Cagliari, di agganciare i neroazzurri in testa alla classifica. Nessuna squadra è imbattuta e nessuna squadra, al momento, sembra in grado di dominare un campionato che si presenta, dopo 6 giornate, all' insegna dell' equilibrio. Risale il Napoli che si ritrova e ritrova i suoi goleador, marcia con buona regolarità l'Atalanta, si impone la Juventus su un Lecce annunciato in gran forma. La Lazio gioca un tempo, il secondo, da Lazio e batte un Torino tosto e organizzato tatticamente.

Il Genoa travolge una Roma appannata e confusa. La Serie A si conferma un campionato dove le squadre medie sono le più attrezzate d'Europa a rendere difficile la vita delle squadre più quotate. Non c'è spazio per le riflessioni. Sì ricomincia oggi e il campo ruba subito il posto ai commenti".