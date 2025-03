Cucchi sul Milan: "Visto l'organico mi chiedo come sia possibile che non sia in zona Champions"

Riccardo Cucchi, noto giornalista, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così il momento del Milan dopo la sconfitta contro la Lazio: "Il Milan fa fatica ad apparire come squadra, a fare gioco. La Lazio, invece, sa fare il suo gioco, ma ha un gran problema: non riesce a concretizzare quanto crea. Non riesco a comprendere la classifica del Milan, perchè quando leggo l'organico mi chiedo come sia possibile che non sia in zona Champions. Il punto a cui è arrivato oggi non è solo colpa degli allenatori, ma della scarsa lucidità di gestione societaria".

Questo il tabellino di Milan-Lazio 1-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive:

MILAN-LAZIO 1-2

Marcatori: 28' Zaccagni (L), 84' Chukwueze (M), 98' Pedro (L)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez (45' st Walker), Gabbia (83' Jovic), Pavlovic, Theo; Musah (37' Joao Felix), Fofana (70' Thiaw); Pulisic (70' Chukwueze), Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (45' st Lazzari), Gigot (79' Patric), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni (79' Pedro); Tchaouna (57' Vecino). A disp. Mandas, Furlanetto, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic. All. Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 76' Gimenez (M), 80' Leao (M), 92' Vecino (L)

Espulsi: 67' Pavlovic (M)

Recupero: 2' 1T - 4' 2T