Cuccureddu: "I calciatori della Juve saranno arrabbiati come bestie, ma con quale spirito scenderanno in campo con Milan e Udinese?"

Antonello Cuccureddu, ex difensore della Juventus, si è così espresso a Tuttojuve.com verso Juve-Milan: "E' una situazione che non fa star bene i tifosi, siamo un po' delusi e speriamo che si riprendano. Purtroppo mi aspettavo una stangata del genere. Io sono per le regole, chi sbaglia deve pagare. Ma qui arriva la vera domanda: chi paga oltre la Juve?.

Ognuno ragiona con la propria testa, io avrei penalizzato la squadra all'inizio del prossimo campionato. Ora non c'è alcun senso, perché quelli erano i punti guadagnati sul campo. Non si agisce così. Come stanno i calciatori? Saranno arrabbiati come delle bestie, ma come fai a giocare seriamente? Con quale spirito scenderanno in campo con Milan e Udinese? Non c'è più la testa, forse hanno anche paura di metter la gamba. L'unico obiettivo rimasto, la qualificazione in Champions, ormai non è più possibile.