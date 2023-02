Cudicini ricorda Vialli: "Ha un posto speciale nel mio cuore"

MilanNews.it

Carlo Cudicini, ex calciatore di Milan e Tottenham, di ruolo portiere, oggi osservatore del Chelsea, ha ricordato così Gianluca Vialli ai microfoni di Milan Tv: "Vialli è stato una persona molto importante per me. Mi ha voluto lui al Chelsea e questa scelta ha cambiato tante cose nella mia vita. Luca ha un posto speciale nel mio cuore e ha avuto un posto speciale della mia carriera".