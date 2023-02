MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Carlo Cudicini, ex calciatore di Milan e Tottenham, di ruolo portiere, oggi osservatore del Chelsea, si è così espresso in vista di Milan-Tottenham su MilanTV su Antonio Conte: "Tutte le squadre di Conte sono ostiche, lavorano molto e sono ben messe in campo e sono sempre pericolose".