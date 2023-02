Cudicini su Kane: "A fine allenamento tirava e tirava, io ero la vittima. Lo insultavo..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Cudicini, ex portiere di Milan e Tottenham, ha ricordato con un sorriso la sua permanenza agli Spurs dove ha avuto modo di incrociare e consocere un giovanissimo Harry Kane, prossimo avversario dei rossoneri in Champions. Queste le sue parole: "Quando Kane si affacciò alla prima squadra era un ragazzino. Ho avuto la fortuna di conoscerlo prima del rientro al Tottenham dopo i due prestiti e dopo. Era una persona più matura, sapeva il fatto suo e io in una certa maniera lo insultavo, perché a fine allenamento prendeva due sacche di palloni e tirava, tirava, tirava... Ed ero io la vittima. Questo fa capire la mentalità che i prestiti avevano dato a Kane".