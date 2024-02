Cudicini su Loftus: "Il Milan la sua medicina: gioca in un ruolo che ama"

Carlo Cudicini, ex portiere cresciuto nel settore giovanile del Milan e che è stato anche in rosa nella prima squadra rossonera, da qualche anno è club ambassador del Chelsea e anche responsabile dei giocatori in prestito del club londinese. Proprio per questo ultimo ruolo, negli anni, ha conosciuto molto bene Ruben Loftus-Cheek, oggi al Milan. Tuttosport lo ha intervistato per saperne un po' di più sul centrocampista inglese del Diavolo.

Le parole di Cudicini sull'ambientamento di Loftus in rossonero: "Il Milan è stata la sua medicina. Ha trovato fiducia, gioca in un ruolo che ama. Sente più responsabilità e reagisce nella maniera giusta. In rossonero è un trascinatore. Sicuramente è uno degli uomini in più della squadra. Non è mai facile per i calciatori inglesi che vanno all’estero riuscirsi ad imporre. La storia lo insegna, non ce ne sono tanti. Io ho avuto sempre molta fiducia che il suo abbinamento fisicità-tecnica lo avrebbe portato lontano. Il suo punto debole era di non segnare tante reti, di non mettere la sua impronta nelle gare con gol e assist, nonostante giocasse in zone del campo dove questo fosse richiesto. Quest’anno ha già segnato cinque gol e fornito assist, i numeri stanno arrivando, così può fare la differenza"