Curiosità su Okafor: lo sapevi che è un grande appassionato di Fifa?

L’attaccante svizzero Noah Okafor, nuovo giocatore del Milan, è un grandissimo appassionato del videogame di calcio, Fifa (anche se dalla prossima edizione cambierà il suo nome in EA Sports FC). Noah, come raccontato da alcuni amici, cerca sempre di prendere il proprio personaggio in qualsiasi modalità di gioco: dalla carriera giocatore/allenatore fino all’Ultimate Team.

