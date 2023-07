Curiosità su Okafor: lo sapevi che ebbe una crescita spaventosa da adolescente?

Durante l’adolescenza, il nuovo acquisto del Milan, Noah Okafor, in brevissimo tempo, crebbe spaventosamente di 10 centimetri. E, come accadde a Marcus Rashford, avendo avuto una crescita eccessiva, il ragazzo ebbe parecchie infiammazioni alle ossa che lo costrinsero a restare lontano dal calcio per sei mesi: in questo lasso di tempo, Noah lavorò con un mental coach e si affidò alla fede (intensa) cristiana per superare le difficoltà - e anche, naturalmente, grazie all’aiuto dei genitori.

