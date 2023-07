Curiosità su Okafor: lo sapevi che nel 2020 rifiutò il Manchester City?

vedi letture

Tre anni fa, seguendo i consigli del padre, Noah Okafor, nuovo attaccante del Milan, rifiutò la proposta del Manchester City per trasferirsi in Inghilterra. E, il 31 gennaio 2020, scelse invece di vestire la maglia del Red Bull Salisburgo (che lo prelevò dal Basilea per circa 11 milioni di euro). Il club austriaco scelse Noah per sostituire gli ormai partenti Haaland e Minamino, diretti rispettivamente alla volta di Dortmund e Liverpool.

Clicca qui per conoscere le altre curiosità su Noah Okafor!