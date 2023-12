Currò: "Per ora Ibra resta in rumoroso silenzio. Salvagente scelto da Cardinale"

Ieri c'è stato l'esordio di Zlatan Ibrahimovic in veste di dirigente con il Milan. Lo svedese è arrivato a Salerno con Furlani e ha assistito al pareggio dei suoi ex compagni con l'ultima in classifica. Il suo ruolo ancora non convince Enrico Currò, giornalista dei Repubblica inviato al seguito della squadra rossonera, che scrive nel suo pezzo di oggi sullo svedese.

Le parole di Currò: "Il salvagente scelto da Cardinale è appunto Ibra. Il quale in realtà sa benissimo che il suo compito, sia pure mascherato dalla suddetta locuzione in inglese che fa più scena e magari prova anche a confondere un po’ le idee, è chiaro: taumaturgo in uno stato di crisi. La traduzione reale è dirigente ombra non inserito nell’organigramma, forse per non legare le mani a potenziali nuovi proprietari, e che rischia per questo di scontare, più ancora del noviziato, l’ambiguità della situazione: per ora resta in rumoroso silenzio".