Currò su La Repubblica: "Milan, iniziazione imperfetta ma senza farsi inghiottire"

Enrico Currò, tra le prime firme di Repubblica nel suo articolo a proposito della sfida del Milan persa ad Anfield contro il Liverpool: "Il nuovo Milan, in Italia spesso coraggioso ai limiti dell'incoscienza, in Europa non è solo un simulacro del glorioso passato. L'iniziazione è stata imperfetta, perché si è chiusa con la sconfitta. Però la squadra novella non si è lasciata inghiottire dal tempio di Anfield, dove ha celebrato il ritorno in Champions, dopo il noto settennio alla periferia dell'impero, con una serata dalla trama emozionante".