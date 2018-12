Curva Sud, grande festa domenica 16 all’Arena Civica

Domenica 16 dicembre, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Arena Civica di Milano si colorerà di rossonero in occasione della festa per i 50 anni della Curva milanista, organizzata col patrocinio del Comune (l’incasso sarà devoluto in beneficenza). La data non è casuale: il 16 dicembre, infatti, ricorre il 119esim compleanno del Milan. Tanti eventi in programma, tra i quali spicca un’amichevole fra squadre di glorie rossonere, ultrà e tifosi vip. Hanno già dato conferma della loro presenza, fra gli altri, Baresi, Abbiati, Ambrosini, Hateley, Seedorf, Dida, Tassotti, Virdis, Massaro, Filippo e Giovanni Galli, Cafù e Sebastiano Rossi.