Gennaro Gattuso si è affidato a Patrick Cutrone per provare a reagire, dopo le ultime due brutte uscite consecutive contro Inter e Betis. Il classe 1998 non si è fatto trovare impreparato, firmando il gol del momentaneo vantaggio. Quello messo a segno contro la Sampdoria è il gol numero 23 di Cutrone in 56 partite.