Anche in questa stagione, Cutrone ha realizzato gol pesanti. Occorre, però, un cambio di tendenza in trasferta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Patrick da un po’ di mesi sta flirtando solo con San Siro. Gli ultimi 9 gol - fra campionato e coppe - sono arrivati in casa. L’ultima firma lontano dal Meazza risale a Roma-Milan dello scorso febbraio.