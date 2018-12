Cutrone, l'ultimo gol in trasferta risale allo scorso febbraio contro la Roma

Il Milan si è affidato in molteplici occasioni ai piedi di Patrick Cutrone per far male alle avversarie. Tuttavia, il ’98 ha avuto qualche difficoltà in questa stagione nel segnare in trasferta. Il rossonero, infatti, non segna lontano dalle mura di San Siro dallo scorso febbraio quando mise il suo sigillo nella porta della Roma allo Stadio Olimpico.