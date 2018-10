Cutrone, media-gol mostruosa

Un gol ogni 47 minuti (e uno ogni 127 da quando ha debuttato in A): come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la media realizzativa di Cutrone è a dir poco mostruosa. In questa stagione, il giovane bomber rossonero ha messo a referto 5 reti in appena 237 minuti giocati. Patrick non finisce di stupire perché sta capitalizzando ogni cosa che può: domenica, ad esempio, ha toccato in tutto due palloni nell’area della Samp: il gol e l’assist.