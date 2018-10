Gennaro Gattuso ha lanciato, questa sera, in occasione del match contro la Sampdoria l'inedita coppia di attacco formata da Higuain e Cutrone. Una scelta rivelatasi prolifica per entrambi. In particolare, il classe 1998 ha messo a segno questa sera la quinta rete in stagione, frutto di tre centri in Europa League e due in Serie A.