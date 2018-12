Cutrone, quarto per presenze in tutte le competizioni nel Milan sotto la guida di Gattuso

Patrick Cutrone è forse stata una delle note maggiormente positive della scorsa stagione. Nella crescita ed esplosione del talentuoso centravanti, Gennaro Gattuso ha rivestito un ruolo molto importante, garantendogli spazio e fiducia. Il numero 63 rossonero, infatti, è il quarto calciatore per presenze collezionate in tutte le competizioni sotto la gestione Gattuso, ben 43. Davanti al ’98, in questa particolare graduatoria, si piazzano Rodriguez, Suso e Kessie rispettivamente con 44, 46 47.