Cutrone, tutte le reti sono arrivate a San Siro: ora l'obiettivo è sbloccarsi in trasferta

Patrick Cutrone ha segnato la rete del pareggio contro il Parma. Il centravanti milanista ha segnato sette reti in questi primi mesi di stagione, in tutte le competizioni. Curiosamente, tutte le reti del classe '98 sono arrivate tra le mura amiche, sul campo di San Siro. Ora, in vista del prosieguo dell'Europa League e della Serie A, saranno indispensabili i gol del 63 rossonero anche lontano da Milano.