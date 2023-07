D'Agostino sulla Serie A: "Occhio al Milan, che sta facendo un mercato molto interessante"

Gaetano D'Agostino, ex centrocampista e attuale allenatore, si è così espresso a "Marte Sport Live - Tiro al bersaglio" su Radio Marte sulla corsa Scudetto: "Se il Napoli mantiene la fame e "dimentica" mentalmente di aver vinto lo scudetto, facendo vedere che non è stato un episodio sporadico, deve essere per forza la squadra da battere, la favorita. E poi occhio al Milan, che sta facendo un mercato molto interessante".