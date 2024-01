D'Amico, agente di Terracciano: "Il Milan un sogno sportivo. Il ragazzo è quadrato, sa che è un punto di partenza"

vedi letture

Andrea D’Amico, agente del neo rossonero Filippo Terracciano, parla così dei primi giorni a Milanello del suo assistito.

Queste le sue dichiarazioni: “È molto concentrato. È un sogno sportivo che si è realizzato. È passato dalla realtà Verona in cui era titolare a soli 20 anni, per lui era già un sogno… Poi arrivare in una grande squadra come il Milan e scendere in campo contro l’Atalanta davanti a 60mila spettatori è importante. Il ragazzo è quadrato, sa che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. È come essere arrivati sul campo base per una scalata sull’Everest. Ha qualità fisiche, tecniche e mentali che gli permetteranno di arrivare in alto”.