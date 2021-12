D'Amico: "La crisi nel calcio è oggettiva, e i giocatori la subiranno"

Intervistato a Tuttosport, il procuratore Andrea D'Amico ha commentato così la crisi economica attorno al calcio: "La crisi è oggettiva, non è un'opinione. La contrazione economica portata dal Covid e che, in alcuni casi, ha aggravato situazioni già critiche prima, è sotto gli occhi di tutti. Penso agli incassi azzerati la scorsa stagione e diminuiti in questa. Guardate la diminuzione degli sponsor e il calo del merchandising, così come dei diritti tv. Penso alla Juventus che ha investito pesantemente sul giocatore più spendibile del mondo a livello di immagine e di marketing e non ha potuto farci quasi niente. Un progetto di espansione globale che ha preso questa tegola sul più bello. Sì, la crisi si sente e i giocatori la subiranno. Chi più chi meno, ovviamente, perché ci sono sempre le eccezioni, ma è chiaro a tutti che si va incontro a un periodo difficile. C'è il rischio che il divario fra inglesi e resto d'Europa si approfondisca sempre di più nel prossimo triennio e che in Italia si perda qualche campione".