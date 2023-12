D'Aversa: "Contro l'Inter abbiamo preso gol su una punizione che non c'era"

Mister Roberto D'Aversa è atteso in sala stampa alla vigilia di Atalanta-Lecce. Queste le sue parole sulla sconfitta con l'Inter: "Con un pizzico di convinzione potevamo trovare il pareggio a fine primo tempo, soprattutto contro una squadra che pagava un po' di stanchezza ed era meno brillante. Abbiamo creato tante situazioni che potevamo sfruttare. Non siamo fortunati, è vero che prendiamo gol su punizione ma quella punizione non c'era".

Poi continua: "Se ragiono su alcune partite come quelle contro Milan, Inter e Juventus sicuramente dobbiamo migliorare ma ci sono anche alcune situazioni su cui possiamo recriminare. Contro squadre così non possiamo permetterci di fare degli errori per portare a casa un risultato positivo.