D'Aversa e la lotta scudetto: "Se la giocano Inter e Juve, poi sotto Milan e Napoli"

Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, al termine del suo intervento di ieri sera su Sportitalia si è anche espresso sulle candidate alla vittoria di questa Serie A, appena cominciata:

"L'Inter è una squadra forte e penso se la giocheranno loro e la Juventus, che non avrà neanche le coppe. Metto Juve e Inter, poi sotto Milan e Napoli. E sulla Lazio bisogna dire che lo scorso anno hanno fatto un campionato strepitoso, ottimo lavoro del mister. Ripetersi non è semplice, nel complesso della rosa mi sembra che le altre abbiano qualcosa in più".