D.Lippi: "Euroderby? In semifinale di Champions non esistono favoriti"

Davide Lippi, noto procuratore, ha parlato a TMW e Firenzeviola.it a margine dell'inizio de torneo Padel Pro-Am Cup a Viareggio che ha organizzato in prima persona insieme alla sua agenzia, la Reset Marketing. Ecco le sue parole sul derby di Champions: "In semifinale di Champions, non ci sono favorite. Sono due squadre importantissime. Nel momento in cui arrivano, la condizione sarà determinante. L'Inter è in una grande condizione, ha avuto infortuni prima. Determinante sarà la presenza di Leao. Ma la partita sarà molto equilibrata".