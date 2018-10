D. Lippi: "Paquetà poteva già arrivare in Italia un anno e mezzo fa, è un giocatore forte"

Davide Lippi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Paquetà, giocatore per il quale aveva intermediato in passato ed acquistato recentemente dal Milan: "Mi rode parecchio ma mi fa anche piacere, è un giocatore su cui ho lavorato due anni, non avevo visto male. E' un giocatore forte, verrà inserito piano piano ma potrà fare bene. Un anno e mezzo fa poteva arrivare in Serie A in prestito gratuito con diritto di riscatto a tre milioni".