D. Massara: "Chi gioca con Ibrahimovic si sente più forte"

Dario Massara, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sull'importanza che avrebbe Zlatan Ibrahimovic nel derby: "Chi gioca con Ibrahimovic si sente più coperto e più forte, poter contare su Ibra in campo sposta tantissimo, poi a livello tattico offre opzioni in più, come il lancio lungo. E' importantissimo dal punto di vista tattico come la convinzione che può regalare ai compagni".