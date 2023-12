D'Ottavio oggi a Milanello ad assistere all'allenamento odierno

vedi letture

A Milanello si continua a preparare la gara di sabato alle 18 contro il Sassuolo, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport, nel corso dell'allenamento odierno a Milanello era presente a bordo campo il direttore sportivo D'Ottavio. La squadra si è allenata in palestra alle ore 10.30 per iniziare il lavoro con alcuni esercizi sulla forza, prima di una sessione video che ha preceduto l'uscita sul campo rialzato. I rossoneri hanno proseguito con un allenamento aerobico e con una partitella a campo ridotto, che ha chiuso la sessione odierna.

Come riporta il sito ufficiale rossonero, questo è il programma di domani, giorno di vigilia di Milan-Sassuolo, a Milanello: i rossoneri svolgeranno l'allenamento di rifinitura al mattino, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14, ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli.