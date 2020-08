D. Rossi: "Kjaer è il più forte nell'uno contro uno che abbia mai allenato"

Delio Rossi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di numerosi argomenti, esprimendosi anche su Simon Kjaer, allenato dal tecnico romagnolo ai tempi di Palermo: "Io che l'ho allenato dico che forse è il più forte nell'uno-contro-uno che abbia mai allenato. Rapido, bravo di testa, sa anche giocare la palla e questo lo distingue dai marcatori. L'unica cosa a fargli difetto, cosa che hanno diversi giocatori, è la fatica nel giocare dentro la linea. Ragionano più in modo istintivo che altro, ma la difesa è matematica. Ad esempio secondo me la Juve soffre perché i movimenti difensivi non sono coordinati com'era nel Napoli di Sarri. Interpretano il ruolo più in maniera singola che individuale. Un altro grandissimo che secondo me fa fatica nella linea è Manolas: ha difficoltà a muoversi con gli altri. Sulle qualità del calciatore, comunque, non avevo dubbi: oggi vedo che Kjaer è migliorato molto, e sarà stato anche grazie al tempo. Io ce l'avevo molto giovane...".