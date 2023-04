Da 16 a 30 mesi: inibizioni confermate per Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ricorsi rigettati per Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Dunque, i quattro dirigenti o ex dirigenti della Juventus hanno visto confermate le proprie inibizioni.

- Fabio Paratici: inibizione temporanea di mesi 30 a svolgere attività in ambito Figc, con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa

- Andrea Agnelli: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito Figc, con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa

- Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito Figc, con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa

- Federico Cherubini: inibizione temporanea di mesi 16 a svolgere attività in ambito Figc, con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa