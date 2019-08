Da Allegri a Giampaolo, il comune denominatore è Galeone

Giovanni Galeone ha 78 anni e ha allenato per più di 30 anni. Non ha mai allenato il Milan, ma le cose della vita e della professione lo hanno spesso reso vicino ai colori rossoneri. A fine anni '80, quando il sacchismo e i sacchiani erano ancora eccezioni e non la regola, i due allenatori del campionato italiano giudicati più vicini dalla critica alle idee del Milan allenato da Arrigo Sacchi erano due: Gigi Maifredi e Giovanni Galeone. Lo stesso ex tecnico del Pescara è stato l'allenatore dell'Udinese che perse a fine dicembre 2006 la gara contro il Milan al Friuli che rilanciò i rossoneri verso le zone alte della classifica, dopo un inizio stagione difficile nell'annata della Champions League poi vinta ad Atene. Ma a proposito di vittorie, Galeone era seduto al fianco di Massimiliano Allegri al Foro Italico, agli Internazionali di tennis di Roma, il giorno dopo la conquista del 18esimo Scudetto rossonero. Il Milan aveva acquisito la certezza del titolo la sera prima contro la Roma e la domenica dopo i due conversavano sereni, seguendo una partita dei primi turni del torneo tennistico. Molte volte, per capire e sondare gli umori di Allegri nelle varie fasi della sua gestione tecnica milanista, siti e giornali interrogavano proprio Giovanni Galeone. Per capire, interpretare, avere una voce autorevole. Da Galeone, Allegri ha acquisito soprattutto il tratto umano, quella leggerezza nel rapporto con i giocatori che lo ha sempre reso un tecnico non calato dall'alto ma un ragazzo in grado di dialogare con tutto lo spogliatoio. Anche ad Allegri piace giocare "in avanti" come a Galeone, ma l'attenzione agli equilibri è più marcata in Max. Anche fra Galeone e Giampaolo c'è affinità elettiva. L'ex tecnico-poeta con la camicia slacciata e il ciuffo del Pescara di Junior proprio oggi spiega sui giornali come siano un po' particolari e un po' sofferte le partenze di Giampaolo, ma con il giusto tempo dato al tecnico e la giusta tutela da parte della dirigenza che lo ha scelto, tutto potrò essere affrontato e superato. Filofoso della vita Galeone, filosofo dei libri Giampaolo. Sfumature diverse, ma anche in questo caso sul piano umano c'è e ci sarà sempre tanta vicinanza.