Da Boban a Del Piero: la squadra Sky per le coppe europee

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Il grande calcio delle coppe europee è pronto a partire martedì 17 settembre con il debutto della nuova Champions League su Sky. Previste serate dedicate per la pay-tv, con Federica Masolin che condurrà Champions League Show, lo studio pre e postpartita con le leggende del calcio che compongono la squadra di Sky Sport insieme a Paolo Condò e Mario Giunta da un punto di vista giornalistico. "Allenata" da mister Fabio Capello, scende in campo per raccontare le Coppe europee la grande squadra dei talent di Sky Sport: Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Blerim Dzemaili, Massimo Gobbi, Giancarlo Marocchi, Michele Padovano, Lorenzo Minotti, Riccardo Montolivo, Fernando Orsi e Aldo Serena. Un team da sogno che in bacheca può vantare un totale di ben 11 trofei di UEFA Champions League. Tra le novità in squadra due nuovi arrivi, il telecronista Stefano Borghi e la giovane creator Lisa Offside.

Nelle settimane europee ci sarà così una programmazione dedicata che non si limiterà alle partite, ma scatterà fin dai giorni che precedono le sfide europee. Grande attenzione sarà data anche alla tecnologia, con innovative inquadrature aeree con Robycam, droni dedicati e camere Mini Ultra Motion da bordocampo, oltre ai nuovi "slomo" iperdefiniti e l'implementazione della realtà aumentata direttamente sulle azioni in campo, il tutto con il meglio della tecnologia e della qualità di visione, grazie al canale Sky Sport 4K, per i clienti Sky Q satellite, Sky Glass, Sky Stream. Disponibili anche per le Coppe Europee Sky Sport Plus, per accedere a match center, risultati e classifiche, lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell'azione, e l'APP Sky Go. (ANSA).