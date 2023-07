Da Chukwueze a Pulisic e Okafor: i ruoli degli acquisti del Milan al Fantacalcio

La redazione di Fantacalcio.it, poco fa, ha svelato i ruoli dei calciatori che militano in Serie A in vista del prossimo campionato che inizierà il prossimo 19 agosto. E tra le novità di quest'anno spiccano ovviamente anche i nuovi acquisti del Milan di Furlani e Moncada, che in questa sessione di mercato ha investito circa 110 milioni di euro per i cartellini (130 se i bonus dovessero attivarsi, ndr) di ben otto giocatori (incluso Musah, in attesa di ufficialità).

Ecco, di seguito, i ruoli dei nuovi calciatori del Milan al Fantacalcio:

PORTIERI: Sportiello

DIFENSORI: /

CENTROCAMPISTI: Chukwueze, Loftus-Cheek, Musah (in attesa di ufficialità), Pulisic, Reijnders, Romero

ATTACCANTI: Okafor