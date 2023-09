Da Coverciano: De Rossi, Amelia, Barzagli, Aquilani e Palladino superano l'esame UEFA PRO

vedi letture

Nuovi allenatori crescono, nella storica scuola di Coverciano. Hanno infatti superato l'esame per ottenere il patentino UEFA PRO cinque volti noti del nostro calcio come Daniele De Rossi, Marco Amelia, Andrea Barzagli, Alberto Aquilani e Raffaele Palladino. Quest'ultimo, come noto, è l'unico dei cinque ad allenare già in Serie A, alla guida del Monza dalla scorsa stagione. Aquilani è attualmente il tecnico del Pisa, mentre De Rossi è fermo dopo l'avventura alla SPAL e Amelia dal 2021, dopo la breve esperienza al Prato.

Barzagli non ha ancora intrapreso la carriera di allenatore in prima persona: nella stagione 2019/2020 è stato collaboratore di Sarri alla Juventus, per poi entrare nei ranghi federali. Avrebbe dovuto far parte del nuovo staff di Mancini ma, dopo le dimissioni del tecnico, al momento non è rientrato nel progetto del nuovo ct Luciano Spalletti.

Cosa significa UEFA PRO? Si tratta del livello più alto di licenza per allenatori rilasciata dall'UEFA, necessaria per la partecipazione alle coppe europee quali Champions, Europa o Conference League.