Da Gabbia a 'Gabbione'. Il difensore: "Onestamente mi sto concentrando su quello che dobbiamo fare come calciatori"

vedi letture

Ecco una dichiarazione dalla conferenza stampa di Matteo Gabbia

Sei andato via che eri Gabbia e sei tornato "Gabbione". Percepisci l'affetto dei tuoi tifosi?:

"Onestamente in questo momento mi sto soffermando molto meno su quello che è il contorno, cioè sui social, sulla televisione. Mi sto concentrando su quello che dobbiamo fare come giocatori, come professionisti. Sono contento che stiamo vincendo le partite, che la stagione stia andando avanti bene ed è questa la cosa più importante, andare avanti così e fare sempre meglio".