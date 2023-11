Da Genova a Lecce: due soste dal sapore molto diverso

vedi letture

Il 7 ottobre i rossoneri vincevano a Genova grazie al gol di Pulisic, regalandosi così una sosta per le nazionali positiva e da capolisti in Serie A. Un mese dopo sembra essere cambiato tutto, con il Milan che non trova la vittoria in campionato proprio dalla trasferta di Genova. Successivamente i ragazzi di Pioli, rientrati in campionato nella sfida casalinga persa contro la Juventus il 22 ottobre, hanno collezionato 2 sconfitte interne contro Juve e Udinese e due pareggi in trasferta, in vantaggio di due gol contro Napoli e Lecce.