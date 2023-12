Da Giroud a Pulisic: questi i migliori marcatori del Milan in campionato

Il Milan si appresterà a riprendere gli allenamenti a Milanello, nella giornata di martedì 26 dicembre in vista dell'importante sfida di San Siro contro il Sassuolo. Un breve focus sui marcatori rossoneri in campionato: guida la classifica Olivier Giroud con 8 reti, e che sfiderà Domenico Berardi a quota 9 gol in Serie A.

Un altro rossonero presente in classifica è Christian Pulisic con i suoi 5 sigilli in campionato, l'ultimo nella vittoria casalinga contro il Frosinone. E' ancora troppo lontano Rafa Leao, appena rientrato dall'infortunio subito l'11 novembre contro il Lecce, con i suoi finora 3 gol in campionato: l'ultima gioia del gol in Serie A addirittura a settembre nella vittoria casalinga contro il Verona.